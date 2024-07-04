شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات تنتظر سيراميكا فى شهر يوليو.. الأهلى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، صفحة مباراة الإسماعيلى التي أقيمت أمس الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دورى nile.

4 مواجهات قوية في يوليو

ويخوض فريق سيراميكا 4 مباريات قوية خلال شهر يوليو الجارى بعد مباراة الإسماعيلى، حيث يبدأها بمواجهة الجونة يوم 7 يوليو، ثم مع بلدية المحلة يوم 20 يوليو، ثم طلائع الجيش يوم 24 يوليو، ويختتم مواجهات الشهر بمواجهة الأهلى يوم 29 يوليو في مباراة ستكون قوية على أبناء أيمن الرمادى.

ويأمل أيمن الرمادى في تجميع النقاط من أجل وضع الفريق في مركز متقدم بنهاية الموسم بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعبون في المباريات الماضية.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى "دورى nile".