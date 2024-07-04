شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن أزمة المنتخب الأولمبى: لو اتكلمت الكل هيزعل منى والان مع تفاصيل الخبر

علق الإعلامى أحمد شوبير على أزمة المنتخب الأولمبى قبل إعلان القائمة النهائية المسافرة إلى باريس لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، فى ظل تمسك الأندية بلاعبيها ورفض انضمامهم للمنتخب الوطنى الأولمبى.

وقال شوبير فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "المنتخب الأولمبى طلب من الأهلى إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومن بيراميدز مصطفى فتحى، وخير الأهلى لو موضوع عبد المنعم سيكون صعبا لا يمانع ضم ياسر إبراهيم بدلا منه، وأحمد سيد زيزو موضوعه انتهى ولا توجد ممانعة من اللاعب أو النادى لأن ظروف منافسة الزمالك فى مسابقة الدورى تسمح له بالتخلى عن لاعبه، وزيزو يستحق كل شىء جميل لأنه لاعب رده دائما فى الملعب".

وتابع: "هناك بيانات كثيرة منذ الأمس، منها بيان بيراميدز الذى أكد على لسان هانى سعيد المدير الرياضى، بأن ناديه لا يمانع ضم أى لاعب لكن اتحاد الكرة يرفض التنسيق معنا بشأن تأخير انضمام إبراهيم عادل".

واستطرد شوبير: "أقول إيه فى الأزمة دى لو اتكلمت فى التاريخ أو الجغرافيا الكل هيزعل من كلامى، والقائمة بها 18 لاعبا والمنتخب الأول قائمته 26 لاعبا، ويكون أمام المنتخب الأولمبى وضع 4 لاعبين فى القائمة، وحال تأخر وصول إبراهيم عادل ومحمود صابر ستكون القائمة 16 لاعبا، فماذا سيحدث لو تعرض أى لاعب آخر للإصابة؟".

واستنكر: "لو قلت إن بيان بيراميدز صحيح سيتهموننى أننى أهاجم الرابطة، ولو قلت إن بيراميدز على خطأ سيتهموننى بمجاملة الأهلى، ولو قلت إن الأهلى أخطأ بعدم إرسال كريم الدبيس وحمزة علاء وكوكا سيتهموننى بأننى أهاجم الأهلى حتى لا أظهر أننى أنتمى للأحمر، ولا أعلم ماذا أقول، والمنتخب لديه مباراتان وديتان مع كرواتيا والعراق يومى 14 و17 يوليو، والمنتخب سيلعب مع الدومينيكان وأوزبكستان وإسبانيا".

وأضاف شوبير: "مش عارفين نحط جدول، ولا عارفين نودى اللاعبين للمنتخب، طب ميكالى يعمل إيه؟ لما ييجى عادل وصابر والدبيس وحمزة علاء هيكونوا أساسيين، وكان هيسند بعبد المنعم أو ياسر إبراهيم، ودول 6 لاعبين أساسيين، هل بعد كده تتوقع نجاح المنتخب فى الأولمبياد ولا ندى الأعذار من دلوقتى، وكل الناس أشادت بميكالى سلوكا ونظاما وانضباطا، وأتمنى أن تمر هذه الأزمة على خير".