تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية .. وسام أبو علي في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني مارسيل كولر على تشكيل الأهلي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد الداخلية والتي ستجمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل مواصلة ملاحقة فريق بيراميدز نحو صدارة الدوري والمنافسة على اللقب.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد عبد القادر.

الهجوم: وسام أبو علي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 حصدها من 16 فوز و3 تعادلات وهزيمتين، بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر، ويتبقى للأهلي 7 مؤجلات.

موعد مباراة الأهلي والداخلية والقناة الناقلة:

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.