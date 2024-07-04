الحالم خوسيلو يعود إلى مسقط رأسه في ربع نهائي اليورو.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

بعد 31 عاما، يعود الإسباني خوسيلو لاعب ريال مدريد، إلى مسقط رأسه شتوتغارت في ألمانيا، المدينة التي احتضنته حتى عمر 3 سنوات، تستقبله حاليا في ربع نهائي يورو 2024.

وولد خوسيلو عام 1990 في شتوتغارت، حيث ستلعب إسبانيا ضد ألمانيا، وكان والدا مهاجم ريال مدريد، من بين 600 ألف إسباني هاجروا إلى ألمانيا في الستينيات والسبعينيات، وفقا لصحيفة "ذا جارديان".

وكان والد خوسيلو يقود شاحنة بريد في شتوتغارت، لكنه سرعان ما انتقل إلى جاليسيا في إسبانيا، مع والدته وشقيقته الكبرى وأدارت والدته نادي بار تريانا ولعب ابنها كرة القدم، ثم انتقل إلى سيلتا فيجو في سن الثالثة عشرة.

وحمل خوسيلو لقب وجنسية والدته، وخاض أول مبارة في مدريد عام 2012، لكنه غاب لمدة 11 عاما، وانتقل إلى عدة أندية وهي هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت وهانوفر وستوك نيوكاسل وديبورتيفو لاكورونيا وألافيس وإسبانيول.

ليعود مرة أخرى الموسم الماضي إلى ريال مدريد، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وهو ما فعله النادي الإسباني قبل عدة أيام، وخاض خوسيلو 49 مباراة بقميص المرينجي، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا، كما ساهم في الفوز على بايرن ميونيخ في نصف النهائي، بتسجيل هدفين.

وفي عمر 34 عاما، وبعد 31 عاما في شتوتغارت، يخوض خوسيلو أول بطولة دولية مع منتخب إسبانيا.

وتحدث خوسيلو عن مشاعره بخوض المباراة في مسقط رأسه، وقال في تصريحات نقلتها "ذا جارديان": "بالحديث مع والدتي وأختي، ستعود العديد من الذكريات، حسنًا، ليس بالنسبة لي، حيث كنت صغيرًا جدًا عندما عدنا إلى إسبانيا، ولكن بالنسبة لهما، وقبل كل شيء، ستكون مباراة خاصة جدًا، ذهبت والدتي إلى هذا الملعب عندما كانت هنا لمشاهدة شتوتغارت، كانت هنا لمدة 22 عامًا وكان ملعبًا وبلدًا يعاملها جيدًا للغاية".

وأضاف: "لم أكن قد بلغت الثالثة من عمري عندما عدنا إلى إسبانيا، لكنهم أخبروني عن الاحترام الذي يتمتع به هذا البلد، والنظام، وهكذا ربتني أمي وأختي، ثم عشت ذلك بنفسي عندما لعبت هنا لمدة ثلاث سنوات".