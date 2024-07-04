شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز خطابا رسميا لاتحاد الكرة لإخطارهم بإنهاء أزمة بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو الزمالك برئاسة حسين لبيب خطابا رسميا لإرساله إلى اتحاد الكرة، خلال ساعات قليلة لإخطارهم بإنهاء أزمة خالد بوطيب لاعب الفريق السابق والخاصة بإيقاف القيد والرخصة الأفريقية بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكشف مصدر بالزمالك فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أنه سيتم إرسال الخطاب لاتحاد الكرة بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مع محامى اللاعب المغربى على أن يسدد الزمالك جزءا من المتأخرات والتى تبلغ 2 مليون و400 ألف يورو، ويتم سداد الباقى خلال أشهر قليلة مقبلة.

وأضاف المصدر أنه فور تحويل المبلغ المتفق عليه إلى اللاعب سيتم الحصول على ما يفيد بتسوية المبلغ وجدولته، سيتم ارسال الخطاب الرسمى لاتحاد الكرة خاصة أن الزمالك أخطر مسئولى الجبلاية بإنهاء تم الاتفاق مع محامى اللاعب على التسوية.

ويواجه الزمالك أزمة كبرى بسبب عدم الحصول على الرخصة الأفريقية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب المديونيات الموقعة عليه، والتى أدت لإيقاف القيد، خاصة أن كاف يشترط على الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية أن تكون خالية من أى نزاعات مالية، وأن تنهى تلك الأزمات قبل نهاية شهر يونيو، وتم مد المهلة إلى يوم 5 يوليو.

ويمكن للزمالك الحصول على الرخصة الأفريقية حال دفع مستحقات خالد بوطيب أو جدولتها للحصول على رخصة المشاركة فى الكونفدرالية الموسم المقبل.