شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إراحة عبد المنعم أمام الداخلية وعودة ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لإراحة محمد عبد المنعم عن مباراة الداخلية، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى، فى ظل ضغط المباريات المتتالية فى مسابقة الدورى، وخوض مباراة كل 72 ساعة.

ويفكر كولر فى عودة ياسر إبراهيم إلى تشكيل الأهلى الأساسى أمام الداخلية للعب بجوار رامى ربيعة، فى ظل استكمال سياسة التدوير التى يتبعها السويسرى مع الفريق الأحمر، من أجل إراحة لاعبيه خشية من تعرضهم للإجهاد أو الإصابات.

واستقر كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلى على الرحيل عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجارى وبحث خوض تجربة وتحدى جديد خارج أسوار قلعة الجزيرة، لاسيما بعدما خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني في الفترة الأخيرة، رغم إصابة التونس علي معلول الظهير الأيسر الأساسي، كون الدبيس هو بديل معلول داخل الأهلي.

ويعتمد مارسيل كولر على كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي منذ إصابة علي معلول، ويخرج كريم الدبيس من حساباته بشكل دائم، رغم اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية وتنفيذ التعليمات التى يطلبها منه المدير الفنى، ولكن تكون نتيجته أن يستبعده من قائمة الفريق الأحمر التي تخوض المباريات الرسمية.

ويركز كريم الدبيس على تقديم مستوى قوى خلال مشاركته رفقة منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 فى شهر أغسطس المقبل، من أجل لفت أنظار أندية أوروبية ترغب فى التعاقد مع مواهب شابة، ويهرب من جحيم كولر، أو على الأقل يقوده تألقه لاهتمام أحد الأندية بالتعاقد معه ولو على سبيل الإعارة، فى ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة مع الأهلى.