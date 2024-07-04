شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف بطولة الأهرامات لكرة الهدف للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إقامة فعاليات بطولة الأهرامات الدولية الثالثة لكرة الهدف للمكفوفين خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو 2024 بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ضمن استعدادات المنتخب الوطنى للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

تلقى الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين تأكيد مشاركة 5 دول هم مصر – أوزبكستان – العراق – أوكرانيا – السعودية – ليبيا فى البطولة التى تعد ضمن المرحلة الأخيرة فى خطة إعداد المنتخب الوطنى لكرة الهدف قبل انطلاق دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

من جانبه توجه الدكتور أحمد عوين بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى على حرصه الدائم على دعم الاتحاد وتوفير كل الإمكانيات المتاحة للاعبين أصحاب الهمم، مشددا على أن الفريق شارك في بطولتين وديتين بألمانيا والصين مؤخرا استعدادا للدورة.

وشدد رئيس المكفوفين أن اللجنة المنظمة للبطولة انتهت من جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود بالتنسيق مع كل من اللواء إيهاب بشير رئيس مجلس أمناء صالة حسن مصطفى والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية والدكتور وائل الرفاعى القائم بأعمال المدير التنفيذي.

ويتواجد المنتخب المصرى لكرة الهدف في المجموعة الثانية بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بصحبة كل من الصين – أوكرانيا – اليابان.

جدير بالذكر أن المنتخب قد تأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد التتويج ببطولة أفريقيا التي أقيمت في ديسمبر الماضى بعد غياب 32 عاما عن المشاركة في الدورات البارالمبية.