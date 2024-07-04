فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

يواجه فريق الأهلى فى السابعة مساء اليوم الخميس فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى nile.

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والداخلية فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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