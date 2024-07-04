ماذا قدم الأهلى والداخلية فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور – لبنى عبد اللهالخميس، 04 يوليو 2024 12:22 م
يواجه فريق الأهلى فى السابعة مساء اليوم الخميس فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى nile.ماذا قدم الأهلى والداخلية فى الدورى
ماذا قدم الاهلى والداخلية في الدوري قبل لقاء الليلة
يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.
فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية فى الدورى
فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة.
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