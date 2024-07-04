شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب رابطة الأندية باتخاذ القرارات بشكل مباشر والان مع تفاصيل الخبر

علق الإعلامى أحمد شوبير على أزمة تضارب المواعيد والمصالح بين الأندية والمنتخبات القومية، والأزمة المثارة حاليا بسبب مواعيد مشاركات الأندية فى البطولات الدولية والقارية، وارتباطات المنتخبات الوطنية.

وقال شوبير فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "بقول لرابطة الأندية تحط نظام للدوري العام ويجب إعلانه، لأنك مش هتعرف ترضيهم كلهم ولا تناقش الأندية في نظام الدوري العام، ورابطة الأندية واتحاد الكرة هما من يتعرضوا للهجوم الآن".

وأكمل: "حطوا نظام واعلنوه، وتوكلوا على الله، ومش طول الوقت في مشاكل وأزمات ملهاش لازمة".

وعلق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة المنتخب الأولمبي قبل إعلان القائمة النهائية المسافرة إلى باريس لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، في ظل تمسك الأندية بلاعبيها ورفض انضمامهم للمنتخب الوطني.

وقال شوبير "المنتخب الأولمبي طلب من الأهلي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومن بيراميدز مصطفى فتحي، وخير الأهلي لو موضوع عبد المنعم سيكون صعبا لا يمانع ضم ياسر إبراهيم بدلا منه، وأحمد سيد زيزو موضوعه انتهى ولا توجد ممانعة من اللاعب أو النادي لأن ظروف منافسة الزمالك في مسابقة الدوري تسمح له بالتخلي عن لاعبه، وزيزو يستحق كل شيء جميل لأنه لاعب ظهور قليل ورده دائما في الملعب".

وتابع: "هناك بيانات كثيرة منذ الأمس، منها بيان بيراميدز الذي أكد على لسان هاني سعيد المدير الرياضي، بأن ناديه لا يمانع ضم أي لاعب ولكن اتحاد الكرة يرفض التنسيق معنا بشأن تأخير انضمام إبراهيم عادل".

واستطرد شوبير: "أقول إيه في الأزمة دي لو اتكلمت في التاريخ او الجغرافيا الكل هيزعل من كلامي، والقائمة بها 18 لاعب والمنتخب الأول قائمته 26 لاعب، ويكون أمام المنتخب الأولمبي وضع 4 لاعبين في القائمة، وحال تأخر وصول إبراهيم عادل ومحمود صابر ستكون القائمة 16 لاعبا، فماذا سيحدث لو تعرض أي لاعب آخر للإصابة؟".

واستنكر: "لو قلت إن بيان بيراميدز صحيح سيتهمونني أنني أهاجم الرابطة، ولو قلت إن بيراميدز على خطأ سيتهمونني بمجاملة الأهلي، ولو قلت إن الأهلي أخطأ بعدم إرسال كريم الديس وحمزة علاء وكوكا سيتهمونني بأنني أهاجم الأهلي حتى لا أظهر أننى أنتمي للأحمر، ولا أعلم ماذا أقول، والمنتخب لديه مباراتين وديتين مع كرواتيا والعراق يومي 14 و17 يوليو، والمنتخب سيلعب مع الدومينيكان وأوزبكستان وإسبانيا".

وأضاف شوبير: "مش عارفين نحط جدول، ولا عارفين نودي اللعيبة المنتخب، طب ميكالي يعمل ايه؟، لما ييجي عادل وصابر والدبيس وحمزة علاء هيكونوا أساسيين وكان هيسند بعبد المنعم او ياسر إبراهيم، ودول 6 لاعبين أساسيين، هل بعد كده تتوقع نجاح المنتخب في الأولمبياد ولا ندي الأعذار من دلوقتي، وكل الناس أشادت بميكالي سلوكا ونظاما وانضباطا، وأتمنى أن تمر هذه الأزمة على خير".