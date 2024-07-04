شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: الأهلى يرحب بانضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية أن البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى لـ المنتخب الأولمبى كان حريصا على عدم التسبب فى أى مشكلة لأى نادٍ بشأن اللاعبين المنضمين للفراعنة قبل المشاركة في أولمبياد باريس، وكل طلباته كانت تواجد كل لاعبي المنتخب الأولمبي ومعم الثلاثي فوق السن ومنهم أحمد سيد زيزو، وأكد أن الأهلي لا توجد لديه مشكلة في التخلي عن لاعبيه للمنتخب الأولمبي بشرط أن يتخلى بيراميدز عن لاعبيه للمنتخب، من أجل المشاركة في الأولمبياد".

وقال سويلم في تصريحات لتليفزيون ”الخليج 365” مع نورهان طمان، أن بيراميدز يرى أن لديه مباريات مهمة في الدوري، ويرغب في بقاء لاعبيه حتى يوم 12 يوليو وينضموا للمنتخب يوم 13 من الشهر نفسه، والمدير الفني يرفض أن يتسبب في حدوث مشكلة بـ الدوري، وحريص كل الحرص على استكمال مسابقة الدوري".

وشدد على أن أشرف صبحي وزير الرياضة تدخل في الأزمة لإقناع بيراميدز بأن هذا الموضوع مهمة وطنية وثنائي الفريق السماوي أساسيين في صفوف المنتخب الأولمبي والأزمة مستمرة حتى هذه اللحظة، وأي مشكلة بخصوص تأخر انضمام اللاعبين للمنتخب الأولمبي قد تتسبب في تأجيل الدوري، رغم رفض اتحاد الكرة ورابطة الأندية ذلك، وفي حال رفض الناديين منح لاعبيهم سنكون مضطرين لتأجيل الدوري".

أوضح: "الأهلي ليس لديه مشكلة في لاعبيه وإن كان تمسك ببقاء محمد عبد المنعم وإمام عاشور وهذا حقه، لكن الأزمة في نادي بيراميدز الذي يرغب في استمرار لاعبيه صابر وعادل، والأزمة حاليا لدى بيراميدز".

وأضاف أن عامر حسين مستمر في منصبه بلجنة المسابقات، وأزمة مباراة القمة غير مفهومة وكل نادي كان علم بجدول الدوري منذ فترة.