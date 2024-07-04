شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: بيراميدز هو المتسبب فى أزمة تأخر إعلان قائمة المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

يرى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، أن نادي بيراميدز هو المتسبب في أزمة تأخر إعلان قائمة المنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 خلال يوليو الجاري، بسبب التمسك بلاعبيه الأساسيين في صفوف المنتخب الأولمبى قبل انطلاق معسكر الفراعنة غدا الجمعة تحضير للأولمبياد.

قال سويلم في تصريحات لتلفزيون ”الخليج 365” مع الكاتبة الصحفية نورهان طمان، إن نادي بيراميدز يرى أن لديه مباريات مهمة في الدوري، ويرغب في بقاء لاعبيه حتى يوم 12 يوليو وينضموا للمنتخب يوم 13 من الشهر نفسه، والمدير الفني يرفض أن يتسبب في حدوث مشكلة بالدوري، وحريص كل الحرص على استكمال مسابقة الدوري".

أوضح: "الأهلي ليس لديه مشكلة في لاعبيه وإن كان تمسك ببقاء محمد عبد المنعم وإمام عاشور وهذا حقه، لكن الأزمة في نادي بيراميدز الذي يرغب في استمرار لاعبيه صابر وعادل، والأزمة حاليا لدى بيراميدز". أشار إلى أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي كان حريصا على عدم التسبب في أي مشكلة لأي نادي بشأن اللاعبين المنضمين للفراعنة قبل المشاركة في أولمبياد باريس وكل طلباته كانت تواجد كل لاعبي المنتخب الأولمبي ومعم الثلاثي فوق السن ومنهم أحمد سيد زيزو، وأكد أن الأهلي لا توجد لديه مشكلة في التخلي عن لاعبيه للمنتخب الأولمبي بشرط أن يتخلى بيراميدز عن لاعبيه للمنتخب، من أجل المشاركة في الأولمبياد". استطرد أن أشرف صبحي وزير الرياضة تدخل في الأزمة لإقناع نادي بيراميدز بالتخلي عن لاعبيه وأن هذا الموضوع مهمة وطنية وثنائي الفريق السماوي أساسيين في صفوف المنتخب الأولمبي، مشيرا إلى أن الأزمة مستمرة حتى هذه اللحظة، وأي مشكلة بشأن تأخر انضمام اللاعبين للمنتخب الأولمبي قد تتسبب في تأجيل الدوري، رغم رفض اتحاد الكرة ورابطة الأندية ذلك ، وفي حال رفض الناديين منح لاعبيه سنكون مضطرين لتأجيل الدوري".

أضاف أن عامر حسين مستمر في منصبه بلجنة المسابقات، وأزمة مباراة القمة غير مفهومة وكل نادي كان علم بجدول الدوري منذ فترة.