شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غيابات عن الأهلي أمام الداخلية بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قائمة الأهلي لمباراة الداخلية المقررة في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري، غياب 10 لاعبين،هم : حمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود كهربا وكريم الدبيس ورضا سليم وكوكا ومتولي لأسباب فنية، وطاهر محمد وأكرم توفيق للإيقاف، وبيرسي تاو للإصابة.

واستقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى على اختيار قائمة الفريق التى سوف تواجه الداخلية غدا ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - رامي ربيعة - عمر كمال - خالد عبد الفتاح.

الوسط: إمام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد مجدى أفشة، وأحمد عبد القادر، ومحمد الضاوى كريستو، وعمرو السولية.

الهجوم : وسام أبو علي.