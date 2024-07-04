الزمالك يعلن انتهاء أزمة خالد بوطيب ويكشف بشرى سارة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، انتهاء أزمة المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وحصل خالد بوطيب، على حكم بإيقاف قيد نادي الزمالك، نظرا لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة البالغة 2 مليون و400 ألف يورو، وهو ما ترتيب عليه عدم حصول الأبيض على الرخصة الأفريقية للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وكتب أحمد سالم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": بعد مفاوضات شاقة ومجهودات مضنية وفي وقت قياسي، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب ينجح في إتمام الاتفاق مع اللاعب خالد بوطيب".

وأتم تصريحاته: "النادي في انتظار استلام الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الافريقية من الكاف اليوم".

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