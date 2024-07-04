متخصص يكشف لـ"الخليج 365".. الإصابات الأكثر شيوعا في كرة القدم وطرق الوقاية منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعد كرة القدم من أكثر الرياضات شهرة على مستوى العالم وبالتحديد في مصر، ويتخذ ممارسيها دوما حذرهم من التعرض للإصابات، ولكن على الرغم من ذلك هؤلاء غالبا ما يكونوا أكثر عرضة لها.

وكشف كريم خالد أخصائي إصابات ملاعب وتأهيل حركي في قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، الإصابات الأكثر شيوعا في كرة القدم وطرق الوقاية منها.

وقال خالد في تصريحات لـ"الخليج 365": "توجد عدة إصابات هي الأكثر شيوعا بالنسبة للاعبين، مثل الإصابات العضلية، إصابات العظام، إصابات الأربطة سواء كان الصليبي أو أربطة الكاحل أو الرباط الجانبي، إصابات الغضروف".

وأوضح: "أكثر المناطق عرضة للإصابات هي الطرف السفلي للاعب كرة القدم، مثل إصابات الركبة والرباط الصليبي (أمامي وخلفي، جانبي داخلي وخارجي) وغضاريف الركبة وإصابة العضلات والكدمات والكسور، والإصابات الأخرى هي الذراع سواء كان الكتف أو المرفق، ولكنها ليست شائعة مثل الأخرى وتحدث نتيجة سقوط خاطئ للاعب".

وشدد كريم على أهمية حماية اللاعبين لحظة تعرضهم للإصابة، وفقا لقاعدة تسمى "PRICE"، والتي توفر الحماية اللاعب المصاب في الملعب، لأنه عندما يكون محتشدا عددا من اللاعبين حول المصاب، يمكن أن تتفاقم الإصابة البسيطة، دون قصد، بحركة خاطئة من أحد المجاورين.

ويمكن حماية لاعبي كرة القدم من الإصابات، بعدة طرق وهي، الاهتمام بتمرينات المرونة المفصلية و الإطالة العضلية، التدريب علي تفادي الإصابات، الاهتمام بالراحة والنوم الكافي، مراعاة الحالة النفسية للاعبين، عدم إجبار اللاعب علي المشاركة وهو غير مهيأ نفسياً أو بدنياً أو ذهنياً، الاهتمام بتمرينات القوة العضلية والتحمل.

وأتم تصريحاته: "يمكن الوقاية أيضا من خلال الطرق التالية، تخطيط وتنفيذ الأحمال التدريبية على الأسس الفسيولوجية السليمية، التوازن بين مكونات الحمل التدريبي من الشدة والحجم والراحة، الاهتمام بالإحماء الجيد قبل ممارسة النشاط الرياضي، التغذية الرياضية السليمة واتباع العادات الصحية السليمة، الاهتمام بالإعداد البدني المناسب والتدرج في التدريبات من السهل إلي الصعب، عدم إشراك اللاعب العائد من الإصابة قبل اكتمال الشفاء، الاهتمام بتنمية عناصر اللياقة البدنية العامة والخاصة بكرة القدم".