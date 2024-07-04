"أزمة جديدة".. شوبير يكشف موقف الأهلي والزمالك من المشاركة في دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أزمة جديدة مرتقبة للاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، إقامة نسخة جديدة من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وانطلقت النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي الموسم الماضي، وحقق لقبها فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، وشهدت مشاركة النادي الأهلي وخروجه من الدور قبل النهائي.

قال أحمد شوبير في برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الاتحاد الأفريقي أكد أن بطولة دوري السوبر الأفريقي سوف تقام في نسخته الثانية وعلى فكرة النادي الأهلي هيشارك في هذه النسخة".

أكمل: "كاف لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل النسخة الجديدة لدوري السوبر الأفريقي، طب هل ممكن الزمالك يشارك بردو لسه محدش يعرف أيه النظام".

أوضح: "نحن في انتظار أزمة جديدة، لأن البطولة مش هاتتلعب في عام 2024، لا هاتتلعب في 2025، والاتحاد الأفريقي هيجبر الاتحاد المصري على تأجيل الماتشات للفرق اللي هتشارك في البطولة".

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