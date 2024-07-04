"كاب فيردي مرة أخرى".. تعرف على مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انطلقت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025، في الثالثة والنصف عصر اليوم، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ويشارك 48 منتخبا في التصفيات ويتم تقسيمهم على 12 مجموعة وتضم كل منهم 4 منتخبات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا بينما يصعد بطل مجموعة المغرب فقط.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثالثة، التي تضم كل من، بوتسوانا، موريتانيا، كاب فيردي.

وسبق وواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي، في مجموعات أمم أفريقيا 2023، وتعادلا 2-2.

جاء تصنيف المنتخبات في قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025، كالآتي:

التصنيف الأول، المغرب - السنغال - مصر - كوت ديفوار - نيجيريا - تونس - الجزائر - الكاميرون - مالي - جنوب أفريقيا - الكونغو الديمقراطية - غانا.

التصنيف الثاني، الرأس الأخضر - بوركينا فاسو - غينيا، الجابون - غينيا الاستوائية - زامبيا - بنين - أنجولا - أوغندا - ناميبيا - موزمبيق - مدغشقر.

التصنيف الثالث، كينيا - موريتانيا - الكونغو – تنزانيا - غينيا بيساو - ليبيا - جزر القمر - توجو – السودان - سيراليون - مالاوي - أفريقيا الوسطى.

التصنيف الرابع، النيجر - زيمبابوي - رواندا - جامبيا - بوروندي - ليبيريا - اثيوبيا - بوتسوانا - ليسوتو - إيسواتيني - جنوب السودان - تشاد.

وتقام بطولة أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026، في المغرب، بمشاركة 24 منتخبا.