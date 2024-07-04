شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الداخلية بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، تحديا جديدا فى قيادة الفريق الأحمر عندما يواجه الداخلية فى السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين في بطولة دورى nile.

أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 107 مباراة فاز فى 75 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 203 أهداف وتلقت شباكه 70 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 62 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صنداونز (5-2)

توج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.