7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 - 7 - 1984 ، العديد من الاخبار والتي جاء في مقدمتها الأهلى يتفق على ضم عطية الله من سوتشي بنظام الإعارة مع أحقية الشراء، والزمالك يعلن انتهاء أزمة مستحقات خالد بوطيب، واتحاد الكرة يجهز ملف استضافة أمم أفريقيا للشباب 2025 قبل تسليمه للكاف.

الأهلى يتفق على ضم عطية الله من سوتشي بنظام الإعارة مع أحقية الشراء

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الدولي المغربي، يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي اقترب من الانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يعلن انتهاء أزمة مستحقات خالد بوطيب

اعلن أحمد سالم المتحدث رسمي لنادي الزمالك عن نجاح مجلس الإدارة في إنهاء أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

ثروت سويلم: الدوري المصري مهدد بالتأجيل بسبب المنتخب الأوليمبى

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، الدوري المصري مهدد بالتأجيل بسبب أزمة رفض ناديي الأهلي وبيراميدز التخلي عن لاعبيهم للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 خلال يوليو الجاري.

رابطة الأندية تجرى تعديلات على لائحتى المسابقات والعقوبات قبل الموسم المقبل

استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إجراء تعديلات خاصة بلائحتي المسابقات والعقوبات في الموسم المقبل، وإزالة أي بنود متضاربة من شأنها أن تثير الجدل

اتحاد الكرة يجهز ملف استضافة أمم أفريقيا للشباب 2025 قبل تسليمه للكاف

يعكف اتحاد الكرة في الوقت الراهن على تجهيز ملف تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية للشباب، قبل تسليمه للاتحاد الأفريقي

زيزو يشارك مع الزمالك فى مباراتين قبل الانضمام للمنتخب الأولمبى

يستعد المنتخب الاولمبى لإعلان القائمة النهائية المسافرة إلى باريس لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024

10 غيابات عن الأهلي ضد الداخلية بالدوري الليلة

الأهلي يواجه الداخلية في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري