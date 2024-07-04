شكرا لقرائتكم خبر عن مصر مع كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026 ، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة وتضم معها منتخبات كاب فيردي وموريتانيا و بتسوانا.

وسيتم تقسيم 48 دولة بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للتنافس على أماكن في النهائيات ، على أن يتأهل أول و ثاني كل مجموعة لـ بطولة أمم أفريقيا.

من المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر 2024 لتحديد أول 24 دولة ستتنافس على أكبر حدث في أفريقيا، كأس الأمم الأفريقية في المغرب عام 2025.

ويتواجد منتخبنا الوطني المصري، في التصنيف الأول لقرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

وضم التصنيف الأول: المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار، نيجيريا، تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب أفريقيا، الكونغو الديموقراطية وغانا.

بينما ضم التصنيف الثاني: الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، غينيا، الجابون، غينيا الاستوائية، زامبيا، بنين، أنجولا، أوغندا، ناميبيا، موزمبيق ومدغشقر.

فيما جاء التصنيف الثالث: كينيا، موريتانيا، الكونغو، تنزانيا، غينيا بيساو، ليبيا، جزر القمر، توجو، السودان، سيراليون، مالاوي وأفريقيا الوسطى.

وضم التصنيف الرابع: النيجر، زيمبابوي، رواندا، جامبيا، بوروندي، ليبيريا، اثيوبيا، بوتسوانا، ليسوتو، إيسواتيني، جنوب السودان وتشاد.