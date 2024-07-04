12 دولة تشارك في البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 عام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 عام عن مشاركة 12 دولة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 5 الي 10 يوليو الجاري، على ملعب استاد هيئه قناه السويس بالاسماعيلية.

ويشارك في البطولة العربية دول تونس والجزائر وسلطنة عمان ولبنان والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت والمغرب واليمن ومصر .

‏وكان مسئولو الأمانة العامة للإتحاد العربي لألعاب القوى والمندوب الفني والمندوب الإداري للاتحاد بالإضافه إلى حكام البطولة و كابتن محمد أبوفندي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس لجنة الأدوات والتنظيم والمالية وبحضور الدكتور محمد عبدالرؤوف المدير الفني للاتحاد المصري قد قاموا بجولة تفقدية ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعلية للإطمئنان على ‏أخر الإستعدادات قبل البطولة العربيه الثانيه لالعاب القوى تحت 23 سنة.

وكان الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى قد أعلن تشكيل اللجان الخاصة بالبطوله، ضمت كلا من العميد حاتم فوده عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير البطوله أحمد حمزه نائب رئيس الاتحاد المشرف على المنتخب المصري ومجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنه الإعلامية ولجنة الإفتتاح والمراسم والبرتوكول، ومحمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنه المالية والتنظيم والأدوات،و أمين شعبان عضو مجلس إدارة رئيس لجنه الإستقبال ولجنة التسكين والمغادرة، الدكتورة مجده الخواجة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري و العربي والأفريقي مشرفه على لجنة السكرتارية.