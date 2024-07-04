بالمواعيد.. مواجهات الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي أقيمت اليوم في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا إلى وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات "مصر، الرأس الأخضر، موريتانيا، بتسوانا".

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

- مصر ضد الرأس الأخضر يوم 2 سبتمبر.

- بوتسوانا ضد مصر يوم 10 سبتمبر.

- مصر ضد موريتانيا يوم 7 أكتوبر.

- موريتانيا ضد مصر يوم 15 أكتوبر.

- الرأس الأخضر ضد مصر يوم 11 نوفمبر.

- مصر ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر.



وسحبت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمشاركة منتخب مصر و47 منتخبًا آخرين، يتصدرهم المغرب البلد المستضيف للنسخة المقبلة من البطولة.

وتم إجراء القرعة بحضور نخبة من أساطير أفريقيا، وممثلي المنتخبات المشاركة، وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية للبطولة.

وساعد في إجراء القرعة إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إلى جانب أسطورة المغرب مروان الشماخ.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025) خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

وكان المنتخب الإيفواري يعتبر بطلاً لآخر نسخة بكأس أمم أفريقيا عقب الفوز على نيجيريا بنتيجة (2-1).



وجاءت قرعة كأس أمم أفريقيا، كالتالي:

المجموعة الأولى: جامبيا - جزر القمر - مدغشقر - تونس.

المجموعة الثانية: ليسوتو - أفريقيا الوسطى - الجابون - المغرب.

المجموعة الثالثة: بوتسوانا - موريتانيا - الرأس الأخضر - مصر.

المجموعة الرابعة: رواندا - ليبيا - بنين - نيجيريا.

المجموعة الخامسة: ليبيريا - توجو - غينيا الإستوائية - الجزائر.

المجموعة السادسة: النيجر - السودان - أنجولا - غانا.

المجموعة السابعة: تشاد - سيراليون - زامبيا - كوت ديفوار.

المجموعة: الثامنة: إثيوبيا - تنزانيا - غينيا - جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المجموعة التاسعة: إسواتيني - غينيا بيساو - موزمبيق - مالي.

المجموعة العاشرة: زيمباوي - كينيا - ناميبيا - الكاميرون.

المجموعة الحادية عشر: جنوب السودان - الكونغو - أوغندا - جنوب أفريقيا.

المجموعة الثانية عشر: بوروندي - مالاوي - بوركينا فاسو - السنغال.