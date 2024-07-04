شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على الرخصة الأفريقية من "كاف" بعد سداد مستحقات بوطيب.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

حصل نادى الزمالك على رخصة المشاركة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف وذلك بعد سداد مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وادرج الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك ضمن الأندية الحاصلة على الرخصة الافريقية منذ قليل بعد إنهاء الأزمة مع اللاعب ورفع الأوراق والمستندات على السيستم



رخصة الزمالك

واكد مصدر مسئول بـ نادى الزمالك انه تم تحويل مليون يورو الى حساب خالد بوطيب لاعب الفريق السابق كجزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادى على ان يتم سداد باقى المستحقات على دفعات خلال الاشهر القليلة المقبلة.



وخاطب الزمالك كاف لرفع ايقاف القيد، والحصول على الرخصة الافريقية ،وبالتالى لم يعد الزمالك مهدد بعدم المشاركة الأفريقية.

واعلن أحمد سالم المتحدث رسمي لنادي الزمالك عن نجاح مجلس الإدارة في إنهاء أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وكتب سالم في عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"بعد مفاوضات شاقة ومجهودات مضنية وفي وقت قياسي، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب ينجح في إتمام الاتفاق مع اللاعب خالد بوطيب و في انتظار استلام الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" اليوم.