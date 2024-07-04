شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو الأهلى فى الدورى قبل مواجهة الداخلية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يتنافس 3 لاعبين على صدارة قائمة هدافى النادى الأهلى في بطولة دورى nile، قبل مواجهة اليوم أمام الداخلية على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدورى.



هدافو الاهلى في الدوري قبل مواجهة الداخلية

هدافو الأهلى في الدورى

ويعتلى 3 لاعبين قائمة هدافى الأهلى في بطولة الدورى حتى الآن برصيد 5 أهداف وهم كل من الفلسطيني وسام أبو على ومحمود عبد المنعم كهربا والجنوب أفريقى بيرسى تاو، بينما يأتي في الوصافة كل من حسين الشحات والمغربى رضا سليم والفرنسى أنتونى موديست الذى رحل عن الأهلى لانتهاء تعاقده، برصيد 4 أهداف.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية فى الدورى

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.