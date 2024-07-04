شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها بعد غداً الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

واعلن أحمد سالم المتحدث رسمي لنادي الزمالك عن نجاح مجلس الإدارة في إنهاء أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وكتب سالم في عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"بعد مفاوضات شاقة ومجهودات مضنية وفي وقت قياسي، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ينجح في إتمام الاتفاق مع اللاعب خالد بوطيب وفي انتظار استلام الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم.

ويواجه الزمالك أزمة كبرى بسبب عدم الحصول على الرخصة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب المديونيات الموقعة عليه والتى أدت لإيقاف القيد، خاصة أن كاف يشترط على الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية أن تكون خالية من أي نزاعات مالية، وأن تنهى تلك الأزمات قبل نهاية شهر يونيو، وتم مد المهلة إلى يوم 5 يوليو.