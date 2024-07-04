شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن:مستعدون لكل الظروف فى تصفيات أفريقيا ولا يوجد منتخب صغير الآن والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطنى،أن الفريق مستعد وجاهز لكل الظروف في المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، وأيا كانت المنتخبات المتواجدة معنا في المجموعة فأننا نلعب دائما للفوز و تحقيق نتائج إيجابية .

أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026 ، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة وتضم معها منتخبات كاب فيردي و موريتانيا و بتسوانا. أضاف إبراهيم حسن أن الكرة في أفريقيا تتطور للأفضل و معظم الفرق الأفريقية تمتلك لاعبين محترفين في أكبر دول العالم وكاب فيردي و مورتيانيا ظهروا بمستوى جيد في بطولة الأمم الأفريقية الأخير بكوت ديفوار ، ولكن نلعب دائما للفوز والتأهل لبطولة الأمم الأفريقية و اللعب على التتويج باللقب.

تابع إبراهيم حسن أنه يتم تم من الآن التجهيز لمعسكرات المنتخب استعدادًا لمباريات التصفيات الأفريقية في الفترة المقبلة ، والتي تبدأ في سبتمبر المقبل.

أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026 ، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة وتضم معها منتخبات كاب فيردي و موريتانيا و بتسوانا

وسيتم تقسيم 48 دولة بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للتنافس على أماكن في النهائيات ، على أن يتأهل أول و ثاني كل مجموعة لبطولة أمم أفريقيا.

من المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر 2024 لتحديد أول 24 دولة ستتنافس على أكبر حدث في أفريقيا، كأس الأمم الأفريقية في المغرب عام 2025.

ويتواجد منتخبنا الوطني المصري، في التصنيف الأول لقرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

وضم التصنيف الأول: المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار، نيجيريا، تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب أفريقيا، الكونغو الديموقراطية وغانا.

بينما ضم التصنيف الثاني: الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، غينيا، الجابون، غينيا الاستوائية، زامبيا، بنين، أنجولا، أوغندا، ناميبيا، موزمبيق ومدغشقر.

فيما جاء التصنيف الثالث: كينيا، موريتانيا، الكونغو، تنزانيا، غينيا بيساو، ليبيا، جزر القمر، توجو، السودان، سيراليون، مالاوي وأفريقيا الوسطى.

وضم التصنيف الرابع: النيجر، زيمبابوي، رواندا، جامبيا، بوروندي، ليبيريا، اثيوبيا، بوتسوانا، ليسوتو، إيسواتيني، جنوب السودان وتشاد.