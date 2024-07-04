شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر قائمة المنتخب الأولمبي وسبب تأجيل إعلانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، القائمة النهائية للمشاركة في الأولمبياد أمس الأربعاء، والتي حصل "الخليج 365"عليها قبل دخول المنتخب معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وعلم ”الخليج 365” أن سبب تأجيل إعلان القائمة هو الرغبة في اجراء تعديلات عليها، لكن لم ترد اللجنة المنظمة على منتخب مصر الأولمبي حتى الآن.

وجاءت القائمة كالتالي:

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى ميسي – أحمد قطة

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي

فاركو: محمود جهاد

سيراميكا : علي الجابري (حارس مرمى)

فيوتشر: على زعزع

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراتين .