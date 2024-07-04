شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والداخلية يصلان استاد القاهرة لخوض مباراة الجولة 29 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة فريق الأهلي إلى استاد القاهرة منذ قليل لخوض مباراة الداخلية في الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز ، وفور الوصول لأستاد القاهرة قام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عمليات الإحماء وهوض اللقاء ، كما وصلت حافلة فريق الداخلية لإستاد القاهرة لخوض المباراة التي ستقام في السابعة من مساء اليوم.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية فى الدورى

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.