حمزة الجمل: النني نموذج مشرف ويستحق التواجد في الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى حمزة الجمل ، المدير الفني السابق للإسماعيلي ، امتنانه الشديد بما قدمه محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي السابق خلال مشواره المميز مع منتخبنا الوطني.

وأكد الجمل في تصريحات خاصة لـ"بوابة الخليج 365" أن النني من النماذج المشرفة التي تتميز بالقدرات الفنية العالية والأخلاق الرائعة موضحًا أن النني نجح في كتابة تاريخ كبير للمحترفين المصريين باللعب على مدار 8 سنوات بقميص آرسنال أحد أكبر أندية العالم.

وأضاف:" النني في كل تجاربه كان رائعاً ومميزاً ، أعتقد أنه يستحق تقدير أكبر على المستوى الإعلامي فهو أحد النجوم الكبار في تاريخ الكرة المصرية".

وأشار إلى أن الاستعانة بمحمد النني مع المنتخب الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالعاصمة الفرنسية باريس خطوة ستكون رائعة لأن النني بالفعل يملك روح القيادة بجانب حاجة المنتخب لخدماته فنيًا.

وأكد أن النني سيساعد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي لأقصى درجة داخل وخارج الملعب.

ومنح حمزة الجمل فرصة المشاركة لمحمد النني بصفة أساسية حين كان مدرباً للمقاولون العرب عام 2010 قبل انتقال النني إلى بازل السويسري.