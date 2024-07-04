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النني وزيزو ينضمان إلى المنتخب الأولمبي .. وانتهاء مشكلة إلغاء الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - استقر المنتخب الوطني الأولمبي على ضم الثنائي محمد النني لاعب المنتخب الأول المحترف رفقة أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك ، لخوض معسكر الفراعنة الأولمبي النهائي استعدادًا للمشاركة والتواجد بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
 

ويتواجد الثنائي في مقدمة قائمة مصر بالأولمبياد ، بعد أن اكتفى البرازيلي ميكالي المدير الفني بضمهما كثنائي فوق السن فقط ، لتنتهي إشكالية لأغاء الدوري الموسم الحالي أو تأجيله إلى ما بعد انتهاء الأولمبياد.
وتم الكشف من قبل اتحاد الكر ، القائمة النهائية الخاصة بمشاركة مصر في المحفل الأولمبي.
ويشارك منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم للأولمبياد رفقة منتخبات الدومينيكان، وأوزبكستان وإسبانيا.

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