مابولولو يقود الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش في مواجة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد ساري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة طلائع الجيش ، التي تنطلق بعد قليل ، لحساب مواجهات الجولة 29 للدوري.





ويمثل الفريق السكندري كل من ..

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - سيف تقا - أبو سليمة - كريم الديب.

خط الوسط: خالد الغندور - هاني الطامي - فرانك الآن.

خط الهجوم: ميسي - مابولولو - أحمد عيد.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من:

عمرو خليل - أحمد غنيم - شريف رضا - شبانة - الحناوي - الوحش - عبدالغني محمد - عمرو صالح - بواتينج - عمرو صالح - عموري.