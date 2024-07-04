مابولولو يقود الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش في مواجة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد ساري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة طلائع الجيش ، التي تنطلق بعد قليل ، لحساب مواجهات الجولة 29 للدوري.
ويمثل الفريق السكندري كل من ..
حراسة المرمى: المهدي سليمان.
خط الدفاع: هشام صلاح - سيف تقا - أبو سليمة - كريم الديب.
خط الوسط: خالد الغندور - هاني الطامي - فرانك الآن.
خط الهجوم: ميسي - مابولولو - أحمد عيد.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من:
عمرو خليل - أحمد غنيم - شريف رضا - شبانة - الحناوي - الوحش - عبدالغني محمد - عمرو صالح - بواتينج - عمرو صالح - عموري.