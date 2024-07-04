حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادًا لملاقاة الداخلية بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد القاهرة منذ قليل، استعدادًا لمباراته أمام الداخلية المقرر لها السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.



وعقب وصول الفريق، حرص الجهاز الفني على تفقد الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وكان الأهلي قد خاص مرانه الختامي لمباراة الداخلية أمس على ملعب التتش، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية عن مواجهة الداخلية.

فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات التدريب، ثم قاد كولر

اللاعبين في جانب من التدريبات الفنية المتنوعة، التي شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل المحددة للاعبين، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.