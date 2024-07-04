حقيقة توقيع نجم الإسماعيلي لـ الاهلي وتفاصيل مفاوضات الزمالك

شهدت الأيام الأخيرة، أنباءً حول حصول مسئولو النادي الاهلي، على توقيع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من أجل ضمه في الموسم المقبل.

وأوضح محمد تاج وكيل أعمال عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، حقيقة توقيع اللاعب على عقود للإنضمام إلى صفوف الاهلي.

ونفى تاج في تصريحات صحفية، رحيل اللاعب عن الإسماعيلي مؤكدًا بأن عمر الساعي باق في صفوف الدوراويش ولن يرحل إلا من أجل خوض تجربة احترافية خارج مصر.

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وأشار بأن اللاعب لم يوقع على أي عقود لأي نادٍ كما تردد ولم يدخل في مفاوضات رسمية مع الاهلي أو الزمالك نافيًا الأخبار الأخيرة.

وأوضح بأن الفترة الأخيرة شهدت مفاوضات مع أكثر من نادي في مصر لكنها مجرد اتصالات شفهية لم ترتقي إلى مفاوضات رسمية ولم يتقد أي نادي بعرض رسمي للنادي الإسماعيلي من أجل ضم اللاعب في الموسم الجديد.

وأكد بأن رغبة اللاعب الاستمرار في نادي الإسماعيلي، والرحيل في حال وصول عرض خارجي فقط للإحتراف وسيكون من خلال نادي الإسماعيلي.