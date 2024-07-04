تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام مجموعته في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وقع منتخب مصر الأول لكرة القدم، في المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تستضيفها المغرب، والتي تضم كاب فيردي، وموريتانيا، بالإضافة إلى بوتسوانا.

ومن المقرر تقام مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026.

وسبق وأن خاض منتخب مصر مباراة واحدة أمام نظيره كاب فيردي، في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الثالثة، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين.

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بينما خاض 4 مباريات أمام بوتسوانا، حقق خلالها منتخب مصر الفوز في 3 لقاءات بينما حسم التعادل لقاء وحيد.

فيما التقى منتخب مصر نظيره الموريتاني في مباراتين سابقتين، وحقق الفراعنة الفوز في لقاء فيما تعادل في الآخر.