نتيجة قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انطلقت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025، في الثالثة والنصف عصر اليوم، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ويشارك 48 منتخبا في التصفيات ويتم تقسيمهم على 12 مجموعة وتضم كل منهم 4 منتخبات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا بينما يصعد بطل مجموعة المغرب فقط.

وأسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 عن الآتي:

المجموعة الأولى: جامايكا، جزر القمر، مدغشقر، تونس

المجموعة الثانية: ليسوتو، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجابون، المغرب

المجموعة الثالثة: بوتسوانا، موريتانيا، كاب فيردي، مصر

المجموعة الرابعة: رواندا، ليبيا، بنين، نيجيريا

المجموعة الخامسة: ليبيريا، توجو، غينيا الاستوائية، الجزائر

المجموعة السادسة: النيجر، السودان، أنجولا، غانا

المجموعة السابعة: تشاد، سيراليون، زامبيا، كوت ديفوار

المجموعة الثامنة: إثيوبيا، تنزانيا، غينيا، جمهورية الكونغو

المجموعة التاسعة: إسواتيني، غينيا بيساو، موزمبيق، مالي

المجموعة العاشرة: زيمبابوي، كينيا، ناميبيا، الكاميرون

المجموعة الحادية عشر: جنوب السودان، الكونغو، أوغندا، جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية عشر: بوروندي، مالاوي، بوركينا فاسو، السنغال