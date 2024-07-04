نتيجة قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
انطلقت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025، في الثالثة والنصف عصر اليوم، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
ويشارك 48 منتخبا في التصفيات ويتم تقسيمهم على 12 مجموعة وتضم كل منهم 4 منتخبات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا بينما يصعد بطل مجموعة المغرب فقط.
وأسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 عن الآتي:
المجموعة الأولى: جامايكا، جزر القمر، مدغشقر، تونس
المجموعة الثانية: ليسوتو، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجابون، المغرب
المجموعة الثالثة: بوتسوانا، موريتانيا، كاب فيردي، مصر
المجموعة الرابعة: رواندا، ليبيا، بنين، نيجيريا
المجموعة الخامسة: ليبيريا، توجو، غينيا الاستوائية، الجزائر
المجموعة السادسة: النيجر، السودان، أنجولا، غانا
المجموعة السابعة: تشاد، سيراليون، زامبيا، كوت ديفوار
المجموعة الثامنة: إثيوبيا، تنزانيا، غينيا، جمهورية الكونغو
المجموعة التاسعة: إسواتيني، غينيا بيساو، موزمبيق، مالي
المجموعة العاشرة: زيمبابوي، كينيا، ناميبيا، الكاميرون
المجموعة الحادية عشر: جنوب السودان، الكونغو، أوغندا، جنوب أفريقيا
المجموعة الثانية عشر: بوروندي، مالاوي، بوركينا فاسو، السنغال