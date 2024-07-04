"مستحيل القاعدة دي تتغير".. عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة للجماهير بعد انتهاء الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حصول النادي الأبيض على الرخصة الأفريقية، وضمان المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

وتواصل نادي الزمالك، لاتفاق مع المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، الذي له مستحقات تقدر بـ 4 ملايين و400 ألف يورو، وتم تسوية الأمور وإرسالة المخالصة من أجل الحصول على الرخصة الأفريقية.

وكتب محمد طارق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جماهير الزمالك العظيمة.. دايمًا كنتم على قدر المسؤولية في كُل وقت وكُل أزمة مِش بتخلص ولا بتعدي مِن غير وجودكم معانا وفي ضهرنا".

أضاف: "دايمًا أنتم السيف والدرع لنادي الزمالك وزي ما وعدتونا دايمًا إنكم في ضهرنا إحنا منتظرين ده منكم ووجودكم ورا الزمالك وتزيين المدرجات مِن تاني".

أكمل: "الحمدلله تم انتهاء أزمة القيد والرخصة الأفريقية".

وأتم تصريحاته: "كلنا بنشتغل علشان الزمالك وجماهيره ومستحيل القاعدة دي تتغير.. ترابط العائلة يصنع المعجزات منتظرينكم المباراة القادمة إن شاء الله".

اقرأ أيضا:

عاجل.. الزمالك يتسلم الرخصة الأفريقية

الزمالك يعلن انتهاء أزمة خالد بوطيب ويكشف بشرى سارة للجماهير