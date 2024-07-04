شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الداخلية فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى في السابعة مساء اليوم الخميس، مع فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى nile.



الاهلى يتفوق على الداخلية في القيمة التسويقية

الأهلى يتفوق على الداخلية فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للداخلية 3.68 مليون يورو.

من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة، ويغيب عن المارد الأحمر فى لقاء فاركو الليلة كل من على معلول وبيرسى تاو للإصابة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بسبب الايقاف.

وفى المقابل، طالب عيد مرازيق المدير الفنى للداخلية لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل أفريقيا للهروب من النتائج المتراجعة التى تلاحقه فى الأسابيع الأخيرة، للتمسك بالفرصة الاخيرة للبقاء بين الكبار فى دورى الاضواء والشهرة.

جدير بالذكر أن الأهلى فاز على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.