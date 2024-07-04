شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب ينجح فى حل أزمة المنتخب الأولمبى ويحصن الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جهود أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في إيجاد حل للأزمة التي أثيرت في الساعات الأخيرة بشأن الإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامته بعد أيام قليلة في العاصمة الفرنسية.

وبذل رئيس رابطة الأندية جهودًا كبيرة في الساعات الماضية، وعقد اجتماعات امتدت لعدة ساعات من أجل إنهاء الأزمة بشكل كامل.

وتوصل دياب لاتفاق مع المنتخب الأولمبي لإعلان القائمة النهائية، وانضمام اللاعبين من أنديتهم دون أي أزمات، مع عدم التأثير علي استقرار مسابقة الدوري الممتاز، والاستمرار في جدول البطولة بالشكل الذي أعلن عنه منذ أيام.

واتفق دياب مع الأندية كذلك على إرسال لاعبيها للمنتخب الأولمبي بداية من معسكر الإعداد.

ونجح أحمد دياب خلال الأيام الماضية في الإعلان عن جدول المباريات المتبقية من الدوري الممتاز حتى نهايته وكذلك المباريات المؤجلة.

أرسل الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، القائمة النهائية للمشاركة في الأولمبياد أمس الأربعاء، والتي حصل "الخليج 365"عليها قبل دخول المنتخب معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو استعدادا لـ أولمبياد باريس 2024.

وعلم ”الخليج 365” أن سبب تأجيل إعلان القائمة هو الرغبة في اجراء تعديلات عليها، لكن لم ترد اللجنة المنظمة على منتخب مصر الأولمبي حتى الآن.

وجاءت القائمة كالتالي:

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى ميسي – أحمد قطة

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي

فاركو: محمود جهاد

سيراميكا : علي الجابري (حارس مرمى)

فيوتشر: على زعزع

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراتين .