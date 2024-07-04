شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي.. مابولولو يقود هجوم الاتحاد والطلائع يراهن على حمدي زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كلا من أحمد ساري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري وعبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقيهما للمواجهة المقرر لها ضمن الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" والتي تُقام في السابعة مساء اليوم الخميس.

وجاء تشكيل فريق طلائع الجيش كالتالي:

حارس المرمى: عمرو رضوان.

خط الدفاع: خالد سرحان - عبدالرحمن شيكا - يسري وحيد - محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب - علي حمدي - محمد دياب - محمد هاني.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي - أحمد متعب.

ويجلس على دكة البدلاء:

جودين - أحمد الشيخ - كريم صفوت. السيد أحمد - عمر السعيد - عماد سيد معوض - موسى دياورا - عمر حسانين.

بينما أعلن أحمد ساري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - سيف تقا - أبو سليمة - كريم الديب.

خط الوسط: خالد الغندور - هاني الطامي - فرانك الآن.

خط الهجوم: ميسي - مابولولو - أحمد عيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

عمرو خليل - أحمد غنيم - شريف رضا - شبانة - الحناوي - الوحش - عبدالغني محمد - عمرو صالح - بواتينج - عمرو صالح - عموري.