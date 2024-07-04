"لم الشمل".. كارفخال يحقق حلمه مع معلمته في اليورو.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قبل 11 عاما، كانت كاميلا بينشوب تُدرس اللغة الألمانية وتطمح في أن تصبح مراسلة، وتجري حوارا مع طالبها المميز الإسباني داني كارفخال الذي كان يلعب في صفوف باير ليفركوزن، وكان يتمنى هو الآخر الانتقال إلى ريال مدريد.

وتحققت آمال الثنائي، وكان وجود كارفخال في ليفركوزن نقطة التحول في مسيرته المهنية، وانتقل إلى ريال مدريد، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في صفوف المرينجي.

واجتمع كارفخال بمعلمته، مرة أخرى بعد 11 عاما في يورو 2024، بعدما أصبحت مراسلة في قناة "Magenta" الألمانية، واحتفى الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر موقع "إكس"، بـ"لم الشمل".

وأجرت كاميلا حوارا مع كارفخال، قبل مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي اليورو، وقالت في مقطع فيديو نشره الاتحاد الإسباني: "لقد عملت معه بسرور كبير، كانت لديه نية حسنة دائمًا، لقد مرت 11 عامًا، لكنهم لم ينسوا اللغة الإسبانية، لقد افتقدته كثيرًا ".

وأضافت: "في بعض الأحيان نتذكر أنه في ذلك الوقت كانت رغبتها هي اللعب لريال مدريد والمنتخب الإسباني، بينما كنت أرغب في أن أصبح يومًا ما مراسلة وأجري مقابلة معها. اليوم حققنا ذلك وأنا سعيد جدًا بذلك".

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