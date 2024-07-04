أحمد دياب يكشف لمصراوي موقف انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب.. وحقيقة تأجيل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، على عدم وجود أي نية لتأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة المقبلة، خلال فترة خوض منتخب مصر تحت 23 عاماً لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

ويخوض منتخب مصر منافسات دورة الألعاب الأولمبية في الفترة، من 24 يوليو المقبل وتستمر حتى 10 أغسطس، بمشاركة منتخب مصر.

وقال دياب في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "لن يتم تأجيل مباريات الدورى المصرى، والمباريات ستقام طبقاً للجدول الذي تم الإعلان عنه مسبقاً".

وأضاف: "المنتخب الأوليمبي سيضم في قائمته لاعبين فقط فوق السن للمشاركة في أولمبياد باريس، وهم محمد النني وأحمد سيد زيزو".

واختتم دياب تصريحاته: "كل لاعبي المنتخب الأوليمبي من كل الأندية سينضمون إلى المنتخب دون أي أزمات".

ويشارك منتخب مصر تحت 23 عاماً، في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس رفقة كلا من، "إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان".

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