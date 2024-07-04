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الخطيب يزور الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي في منزله بأبوظبي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

زار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي في منزله الخاص بمدينة أبو ظبي.

ونشر السعدي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :" تباهي البيوت بزوارها شرف منزلي المتواضع ساكن القلب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار الجليل عبدالمجيد محمود النائب العام السابق في مصر".

ويخوض الفريق الكروي بالنادي الأهلي مواجهة حالياُ أمام الداخلية على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الممتاز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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