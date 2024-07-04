"رغم الاستبعاد".. كهربا يؤازر لاعبي الأهلي أمام الداخلية من المدرجات (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص نجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، على التواجد داخل مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، لمؤازرة زملائه بالفريق خلال مباراة الداخلية بالدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الداخلية، في إطار منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويغيب محمود عبد المنعم كهربا عن قائمة النادي الأهلي للمباراة الثانية على التوالي، بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام طلائع الجيش الماضية.

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