بأقدام وسام أبو علي.. الأهلي يكتفي بثنائية أمام الداخلية في الشوط الأول بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

انتهي الشوط الأول بين الأهلي والداخلية بتقدم المارد الأحمر بهدفين نظيفين في اللقاء الذي يجمعهما حالياً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف تقدم الأهلي في الشوط الأول وسام أبو علي بعد عرضية قوية من حسين الشحات لتسكن الشباك في الدقيقة 35، ثم أضاف المهاجم الفلسطيني الهدف الثاني له وللأحمر من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وبدأ الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم فؤاد.

في خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر - حسين الشحات - وسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: كريم يحيى – أحمد عماد – معاذ الحناوي - إيهاب سمير.

خط الوسط: محمود حسونة – كليتشي شيميزين – محمود منصور.

خط الهجوم: شريف دابو – مصطفى فوزي - إسلام عبد النعيم.