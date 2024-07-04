النني يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن وجود مفاوضات من جانب فريق الخلود السعودي للتعاقد مع نجم المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنجليزي السابق محمد النني.

وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية"، إن إدارة فريق الخلود السعودي تسعى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجانب على مستوى عالي، استعداداً للموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة، أن محمد النني يعد أهم الخيارات أمام الفريق السعودي للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.

وكان النني أعلن منذ فترة رحيله عن صفوف آرسنال الإنجليزي، بنهاية الموسم المنقضي، بعد رحلة استمرت مع الفريق اللندني لمدة 8 مواسم، تمكن خلالهم من تحقيق ثلاثة ألقاب، بواقع لقبين لكأس الدرع الخيرية، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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