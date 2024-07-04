شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية..البادل يشارك فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

ايام قليلة وينطلق مهرجان العلمين الجديدة فى نسختها الثانية، ويشارك فى المهرجان عدة رياضات منها البادل، والذى سبق وشارك العام الماضى بالمهرجان.

وتنطلق منافسات بطولة البادل الدولية يوم 25 يوليو الجارى، بإقامة وتنظيم بطولة يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول.

وشارك البادل فى مهرجان العلمين فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضى باقامة بطولة دولية شهدت مشاركة 100 لاعب من 15 دولة.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية فى الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وتجري حاليا الاستعدادات والتجهيزات الأخيرة .