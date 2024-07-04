شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجدد تعاقده مع التونسى فخر الدين بن يوسف لموسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة النادي المصري ، إجراءات تجديد تعاقد نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف وذلك لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم الجديد 2025/2024.

كان الدولي التونسي السابق فخر الدين بن يوسف والذي يشغل مركز رأس الحربة قد انضم للمصري مطلع الموسم الحالي قادمًا من صفوف بيراميدز ، حيث نجح اللاعب في تصدر قائمة هدافي المصري بالدوري الممتاز باحرازه لثمانية أهداف بالإضافة للمساهمة بتمريراته الحاسمة في احراز هدفين آخرين .

وتلقى اللاعب عدة عروض من أندية مصرية وعربية لكنه رفض تلك العروض لإحساسه بالراحة داخل القلعة الخضراء في ظل الاعتماد عليه بشكل اساسي من علي ماهر المدير الفني للفريق وكذلك للدعم الهائل الذي يجده الفريق من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي والذي لا يألو جهدًا في سبيل تلبية كافة متطلبات الفريق ،بالإضافة إلى ارتباطه الشديد بجماهير المصري العظيمة والتي تساند لاعبيها بكل قوة.

واحتفظ النادي المصري بالمركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 48 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات آخرى، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.