شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الأهلى يتقدم على الداخلية بثنائية وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي والداخلية المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بثنائية وسام أبو على ، ويُدير المباراة مصطفى عثمان.

سيطر الاهلي على أول 15 دقيقة وألغى مصطفى عثمان هدفاً سجله أحمد عبد القادر لاعب الأهلي في الدقيقة 14 بداعي التسلل فبعدما أحتسب الحكم الهدف أعلن حكم الفار التسلل ليعود حكم الساحة ويلغي هدف عبد القادر.

بعد الغاء الهدف يواصل الأهلي الضغط على مرمى الداخلية ، وسط تراجع ودفاع مُنظم من الأخير قبل أن ينجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 35 بعدما أحسن التعامل مع عرضية حسين الشحات ليودعها في شباك الداخلية.

لم يتراجع الأهلي عقب الهدف الأول وواصل الهجوم وأهدر أكثر من فرصة إلى أن احتسب الحكم ضربة جزاء بعدما لمست الكرة "يد" معاذ الحناوي لاعب الداخلية حيث لجأ الحكم لتقنية الفار ويحتسب ركلة جزاء يسجل منها وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 41.

كاد وسام يسجل الهدف الثالث لكنه لعب الكرة بعدم جدية ليُهدر فرصة الثالث ،ويتواصل الأداء وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية وسام ابو علي.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية فى الدورى

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية فى الدورى

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.