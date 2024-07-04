شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يصدر بياناً توضيحيا للرد على المشككين في قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادى المقاولون العرب، بيانا توضيحيا للرد على الشائعات المثارة خلال الساعات الأخيرة، بخصوص قطاع الناشئين بالنادي.

وجاء بيان المقاولون كالتالي:

لوحظ خلال الساعات الماضية ترديد البعض لمعلومات مغلوطة يترتب عليها آراء غير دقيقة وتنم عن عدم معرفة فيما يخص قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب وهو ما يستوجب الرد وتوضيح بعض الحقائق التي يعلمها من يتابع بموضوعية ما يتم على مستوى قطاعات الناشئين والمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها وحصيلة المحترفين المصريين خارج البلاد وفرق الدوري الممتاز .

أولا.. نادي المقاولون العرب وقطاع الناشئين به يمد المنتخبات الوطنية بعدد كبير من اللاعبين في مختلف الأعمار ويعد من أكثر الأندية إفرازا للمواهب في المنتخبات الوطنية حيث انضم 17 لاعبا لمنتخبات الناشئين والشباب خلال هذه الفترة وبيانهم كالتالي.. المنتخب الأولمبي ..محمد سيحا ويوسف شعبان.

منتخب الشباب مواليد 2005 عدد 5 لاعبين هم محمد عبد الناصر ومهند محمد وكريم علي يونس ومحمد رفعت واياد صلاح.

منتخب مواليد 2007 عدد 5 لاعبين هم مصطفى سامي وأحمد خالد ويوسف صابر وعمر ثروت وأدهم أحمد .

منتخب مواليد 2008 لاعبان محمد طارق ومصطفى علي أبو الحديد.

منتخب مواليد 2010 عدد 4 لاعبين ياسين ابوزيد ومازن خالد وحسن عجور وياسين أحمد السيد.

ثانيا.. يسير النادي على نهج تسهيل احتراف لاعبيه الشباب ويعد المقاولون العرب النادي الوحيد الذي خرج منه لاعبان للاحتراف الخارجي مؤقتا وهما بلال مظهر لاعب نادي باناثينايكوس اليوناني وعمر فايد لاعب فناربخشة التركي وهما بالمناسبة الثنائي المحترف الوحيد في قائمة منتخب مصر الأوليمبي بأولمبياد باريس 2024 ومن العناصر الأساسية في المنتخب كما يجهز النادي عدد من اللاعبين الشباب للاحتراف الخارجي وخرج ثنائي فريق 2005 بالنادي إياد صلاح وأيمن سعد زغلول إلى الإمارات لقضاء فترة معايشة مع نادي الوحدة الإماراتي ومحمد عبد الناصر الذي تلقى عرض لقضاء معايشة في اسبانيا.

ثالثا.. نادي المقاولون العرب وفريقه الأول أشرك أكبر عدد من اللاعبين الشباب على مدار الموسم من نتاج قطاع الناشئين حيث شارك في مباريات الدوري الممتاز محمد عبد الناصر وهو يشارك للموسم الثاني مواليد 2006 وسجل الموسم الماضي رقم كونه أصغر لاعب يشارك في مسابقة الدوري كما يشارك من فرق 2005 و2006 و2004 محمود مانجا ومحمد هاني تريكة وعبد الرحمن أكمل وياسين ياسر ويوسف عزب ومهند محمد بالإضافة إلى وجود عدد آخر تم تصعيده للفريق الأول منهم حارس مرمى المنتخب الأولمبي محمد سيحة، ويعد نادي المقاولون أيضا من الروافد التي تدعم فرق الدوري الممتاز ودوري المحترفين بوجود عدد كبير من أبناء قطاع الناشئين بالمقاولون العرب.

رابعا.. فيما يتعلق بملف الاستثمار والذي يتحدث فيه البعض عن جهل أو عدم معرفة فقطاع الناشئين بالمقاولون العرب ينقسم لقسمين الأول هو قطاع البطولة وهي الفرق التي تشارك في بطولات الجمهورية والقطاعات والمسابقات الرسمية التي ينظمها اتحاد الكرة والمناطق وهذه الفرق لا يوجد بها أي استثمار والقيد للاعبين المميزين ويتكفل بهم النادي تماما من البداية للنهاية وهي السياسة التي لا تتغير وحققت الفرق نتائج جيدة هذا الموسم حيث تم حصد المركز الثالث في بطولتين أما الأكاديميات فهي التي يتواجد بها فكرة الاستثمار وهو ما يحدث في كل قطاعات الناشئين وهو أمر طبيعي ويتم دعم الأكاديميات أيضا واختيار المميزين منهم وخلط البعض بين فرق قطاع الناشئين الرئيسية والأكاديميات أمر غريب .

ويطالب نادي المقاولون العرب وسائل الإعلام والمتابعين استقاء المعلومات من مصادرها وهي متاحة عبر صفحات النادي الرسمية وصفحات قطاع الناشئين والفريق الأول وعدم ترديد معلومات مغلوطة .