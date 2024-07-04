شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة الأبطال المصريين بول كول ونيلي جليس بطلا الاسكواش يحتفلان بزفافهما والان مع تفاصيل الخبر

احتفل ثنائي الاسكواش، النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً للرجال، والبلجيكية نيلي جليس المصنفة الخامسة، بزفافهما باليونان، مستغلين إجازة نهاية الموسم.

ويعتبر بول كول ونيلي جليس، ثنائية جديدة من ثنائيات الاسكواش داخل القفص الذهبي، بعد الأبطال المصريين السابقين والحاليين مثل، كريم درويش وإنجي خير الله، علي فرج ونور الطيب، ورنيم الوليلي وطارق مؤمن.

أسدل الستار على موسم الاسكواش 2023-2024، بعد سيطرة مصرية على الألقاب الكبرى في اللعبة، كان آخرها التتويج المصرى بلقب بطولة العظماء الثمانية التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوج باللقب الثنائي المصري علي فرج بمنافسات الرجال، ونوران جوهر بمنافسات السيدات.

وفرض الفراعنة سيطرتهم أيضاً على صدارة التصنيف العالمي، وأكمل علي فرج عاماً كاملاً على القمة واحتفظ بالصدارة حتى انطلاق الموسم المقبل، وكذلك نور الشربيني واصلت تربعها على عرش تصنيف السيدات.

فرضت نور الشربيني سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي بعد بداية قوية في الموسم المنقضي حصدت خلاله 5 ألقاب، هى باريس المفتوحة، أمريكا المفتوحة، جي بي مورجان، ويندي سيتي، كما حصدت وصافة بطولة العالم، بينما قدم علي فرج موسماً مميزاً حتى نهايته، حيث توج البطل المصري بألقاب، باريس المفتوحة، قطر كلاسيك، جي بي مورجان، ويندي سيتي، الجونة الدولية وأخيراً بطولة العظماء الثمانية.

رغم الإصابة التي داهمتها في بداية الموسم الجاري وغيبتها عن عدد كبير من البطولات، نجحت نوران جوهر فى العودة سريعاً وحصد 5 بطولات كبرى جاءت كالتالي: بطولة العالم للسيدات ـ بلاك بول ـ الجونة الدولية ـ بريطانيا المفتوحة ـ العظماء الثمانية، وباتت قريبة للغاية من صدارة التصنيف العالمي لتنافس نور الشربيني على القمة.