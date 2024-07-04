شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلى يحافظ على التقدم بثلاثية أمام الداخلية وتغيير ثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من مباراة الاهلي والداخلية المقامة حالياً على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز والتي يُديرها مصطفى عثمان والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

سيطر الاهلي على أول 15 دقيقة وألغى مصطفى عثمان هدفاً سجله أحمد عبد القادر لاعب الأهلي في الدقيقة 14 بداعي التسلل فبعدما أحتسب الحكم الهدف أعلن حكم الفار التسلل ليعود حكم الساحة ويلغي هدف عبد القادر.

بعد الغاء الهدف يواصل الأهلي الضغط على مرمى الداخلية ، وسط تراجع ودفاع مُنظم من الأخير قبل أن ينجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 35 بعدما أحسن التعامل مع عرضية حسين الشحات ليودعها في شباك الداخلية.

لم يتراجع الأهلي عقب الهدف الأول وواصل الهجوم وأهدر أكثر من فرصة إلى أن احتسب الحكم ضربة جزاء بعدما لمست الكرة "يد" معاذ الحناوي لاعب الداخلية حيث لجأ الحكم لتقنية الفار ويحتسب ركلة جزاء يسجل منها وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 41.

كاد وسام يسجل الهدف الثالث لكنه لعب الكرة بعدم جدية ليُهدر فرصة الثالث ،ويتواصل الأداء وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية وسام ابو علي.

الشوط الثاني

فرض الاهلي سيطرته على مجريات هذا الشوط وأهدر أكثر من فرصة إلى أن سجل امام عاشور هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 60 بعدما استلم كرة حسين الشحات وسددها في شباك الداخلية.

وعاد امام عاشور وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم ،وهدأ اللعب وسط الملعب وفي الدقيقة 70 أجرى مارسيل كولر تغيير ثلاثي ، بمشاركة عمر كمال عبد الواحد بدلاً من كريم فؤاد ورضا سليم بدلاً من حسين الشحات وأفشة بدلاً من عمرو السولية.

وانفرد إمام عاشور بالمرمى وكاد يسجل قبل أن يحتسب حكم الراية الكرة تسلل .

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية فى الدورى

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية فى الدورى

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.